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Первые кадры с места взрыва у школы в Ростове
6 апреля 2017, 09:45
Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону недалеко у школы, по некоторым данным есть пострадавшие.
Официальных комментариев по этому поводу пока нет, но на месте работают силовики и пожарные.
#Лия Подымова
#Видео
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