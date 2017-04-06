Суд по делу Хуруджи в Ростове перешел к прениям сторон

Ранее прения намеревались провести 28 февраля, но сторона обвинения попросила сделать дополнительную финансово-экономическую экспертизу и уточнить сумму причиненного ущерба.
Хуруджи арестовали в декабре 2015 года и выпустили под залог через девять месяцев после поручительства бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Теперь он федеральный уполномоченный по правам предпринимателей в СИЗО.
"На судебном заседании в понедельник мы надеемся получить окончательное заключение эксперта и, наконец, перейти к прениям", - говорит Хуруджи.
Во время прений станет известна итоговая сумма причинённого ущерба.