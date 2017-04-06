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Суд по делу Хуруджи в Ростове перешел к прениям сторон

6 апреля 2017, 18:03
Прения по уголовному делу в отношении главного акционера волгодонской компании "Энергия" Александра Хуруджи, которого обвиняют в присвоении около 470 миллионов рублей "МРСК-Юга", состоятся на следующей неделе, после чего судья вынесет приговор, сообщил RostovGazeta сам Хуруджи.

Ранее прения намеревались провести 28 февраля, но сторона обвинения попросила сделать дополнительную финансово-экономическую экспертизу и уточнить сумму причиненного ущерба.

Хуруджи арестовали в декабре 2015 года и выпустили под залог через девять месяцев после поручительства бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Теперь он федеральный уполномоченный по правам предпринимателей в СИЗО.

"На судебном заседании в понедельник мы надеемся получить окончательное заключение эксперта и, наконец, перейти к прениям", - говорит Хуруджи.

Во время прений станет известна итоговая сумма причинённого ущерба.

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