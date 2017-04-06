В 4 раза вырос объем экспорта в речном порту Ростова в марте

Posted 6 апреля 2017, 14:18
Published 6 апреля 2017, 14:18
Modified 11 сентября 2022, 08:30
Updated 11 сентября 2022, 08:30
"В марте через речной порт Ростова прошли 420,5 тысяч тонн различных сельскохозяйственных грузов, в феврале на экспорт оправили чуть более 91 тысячи тонн продукции", - сказано в сообщении.
Сельхозпродукция, отправленная на экспорт, была произведена в Омской, Челябинской, Оренбургской, Курской и Ростовской областях. Получателями грузов стали 12 стран дальнего и ближнего зарубежья.
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