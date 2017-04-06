rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля 2017, 14:18

Published 6 апреля 2017, 14:18

Modified 11 сентября 2022, 08:30

Updated 11 сентября 2022, 08:30

В 4 раза вырос объем экспорта в речном порту Ростова в марте

6 апреля 2017, 14:18
Более чем в 4 раза вырос объем экспорта в речном потру Ростова-на-Дону за месяц, сообщил региональный референтный центр Россельхознадзора.

"В марте через речной порт Ростова прошли 420,5 тысяч тонн различных сельскохозяйственных грузов, в феврале на экспорт оправили чуть более 91 тысячи тонн продукции", - сказано в сообщении.

Сельхозпродукция, отправленная на экспорт, была произведена в Омской, Челябинской, Оренбургской, Курской и Ростовской областях. Получателями грузов стали 12 стран дальнего и ближнего зарубежья.

р3

Материалы по теме
На 26% сократился экспорт через порт Ростова с октября 2016-гоКомпания из Екатеринбурга банкротит Ростовский универсальный порт
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика