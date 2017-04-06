В 4 раза вырос объем экспорта в речном порту Ростова в марте

Более чем в 4 раза вырос объем экспорта в речном потру Ростова-на-Дону за месяц, сообщил региональный референтный центр Россельхознадзора.

"В марте через речной порт Ростова прошли 420,5 тысяч тонн различных сельскохозяйственных грузов, в феврале на экспорт оправили чуть более 91 тысячи тонн продукции", - сказано в сообщении. Сельхозпродукция, отправленная на экспорт, была произведена в Омской, Челябинской, Оренбургской, Курской и Ростовской областях. Получателями грузов стали 12 стран дальнего и ближнего зарубежья. р3 Материалы по теме На 26% сократился экспорт через порт Ростова с октября 2016-го Компания из Екатеринбурга банкротит Ростовский универсальный порт