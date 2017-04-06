В Астрахани ликвидировали преступников, расстрелявших полицейских

В результате оперативно-розыскных мероприятий силовики обнаружили и уничтожили трех человек, которые подозреваются в нападении на двух инспекторов ГИБДД во вторник и сотрудников Росгвардии в ночь на четверг.
Напомним, что в ночь на понедельник злоумышленники инсценировали дорожную аварию. По прибытии экипажа ГИБДД на место происшествия бандиты открыли по полицейским стрельбу. Погибли инспекторы Владимир Дьяконов и Дмитрий Школьников.
В четверг ночью сотрудники Росгвардии остановили для проверки легковой автомобиль, после чего бандиты открыли огонь по гвардейцам из машины, были ранены трое силовиков. Ответным огнем был убит один из нападавших.
После столкновения преступники пытались скрыться в одном из промышленных помещений. На предложения сдаться бандиты ответили выстрелами. Все они были ликвидированы в ходе спецоперации. В квартирах подозреваемых были проведены обыски, в результате которых была найден видеофайл. На нем один из преступников высказывает идеи экстремистской направленности. Автомобиль, на котором передвигались преступники, никому из них не принадлежал. Возможно, что на владельца Renault также было совершено нападение.
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