В Астрахани ликвидировали преступников, расстрелявших полицейских

После столкновения преступники пытались скрыться в одном из промышленных помещений. На предложения сдаться бандиты ответили выстрелами. Все они были ликвидированы в ходе спецоперации. В квартирах подозреваемых были проведены обыски, в результате которых была найден видеофайл. На нем один из преступников высказывает идеи экстремистской направленности. Автомобиль, на котором передвигались преступники, никому из них не принадлежал. Возможно, что на владельца Renault также было совершено нападение.