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В части Ростова два дня будут отключать электричество

6 апреля 2017, 09:55
В части Ростова-на-Дону в четверг и пятницу множество улиц будут оставаться без света из-за техработ, сообщает горадминистрация.

В четверг свет выключили по улицам Каменногорская, Пахотная, Краеведческая, Кржижановского, Лесозащитная, Печорская, Двинская, Щербакова, Арефьева, Таганрогское Шоссе, Тракторная, Набережная, Циолковского, Иловайская, Шеболдаева, Вавилова, Волоколамская, Мечникова, Дранко, Атарбекова, Боряна, Пухляковская, Южная.

Также электричество выключили в переулках Красных Партизан, Валдайский, Цусимский, Орехово-Зуевский, Технологический, Курильский, Экскаваторный, Крестьянский, Рыбалкина, Богачева, Халтуринский, Флотский, Закарпатский и на проспекте 40-летия Победы.

В пятницу света не будет на улицах Минский, Лесозащитная, Двинская, 26 июня, Печорская, Волжская, Камская, в переулках Читинский, Иркутский, Архангельский.

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#Новости#Новости Ростова#Илья Ульянов#Происшествия
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