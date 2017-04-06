В части Ростова два дня будут отключать электричество

В четверг свет выключили по улицам Каменногорская, Пахотная, Краеведческая, Кржижановского, Лесозащитная, Печорская, Двинская, Щербакова, Арефьева, Таганрогское Шоссе, Тракторная, Набережная, Циолковского, Иловайская, Шеболдаева, Вавилова, Волоколамская, Мечникова, Дранко, Атарбекова, Боряна, Пухляковская, Южная.
Также электричество выключили в переулках Красных Партизан, Валдайский, Цусимский, Орехово-Зуевский, Технологический, Курильский, Экскаваторный, Крестьянский, Рыбалкина, Богачева, Халтуринский, Флотский, Закарпатский и на проспекте 40-летия Победы.
В пятницу света не будет на улицах Минский, Лесозащитная, Двинская, 26 июня, Печорская, Волжская, Камская, в переулках Читинский, Иркутский, Архангельский.
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