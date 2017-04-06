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В многоэтажке Санкт-Петербурга обезвредили еще одну бомбу

6 апреля 2017, 12:51
В Санкт-Петербурге в одной из квартир в многоэтажном доме по Товарищескому проспекту в четверг утром было обезврежено еще одно взрывное устройство, пишет "Российская газета".

Рано утром 6 апреля силовики попросили покинуть свои квартиры всех жильцов одного из подъездов многоквартирного дома, расположенного по Товарищескому проспекту. Внимание правоохранительных органов привлекла квартира на восьмом этаже. Жильцы дома сообщили СМИ, что после проведения спецоперации сотрудники правоохранительных органов вывели в наручниках трех человек.

Однако официальные источники пока не подтвердили информацию о найденном в многоэтажке и обезвреженном взрывном устройстве.

Напомним, что во вторник в вагоне метро Санкт-Петербурга произошел теракт, унесший жизни 14 человек.

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#Новости#Анна Петрова#Происшествия
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