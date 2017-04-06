В многоэтажке Санкт-Петербурга обезвредили еще одну бомбу

Рано утром 6 апреля силовики попросили покинуть свои квартиры всех жильцов одного из подъездов многоквартирного дома, расположенного по Товарищескому проспекту. Внимание правоохранительных органов привлекла квартира на восьмом этаже. Жильцы дома сообщили СМИ, что после проведения спецоперации сотрудники правоохранительных органов вывели в наручниках трех человек.

