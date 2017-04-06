В Новочеркасске усилили меры безопасности

"Также меры безопасности усилены в местах массового пребывания людей", - сказано в сообщении.
Кроме того, местных жителей призвали к бдительности. Горожан попросили обращать внимание на бесхозные предметы.
Власти заявили, что сейчас нет поводов для паники.
В четверг в Ростове-на-Дону сторож поднял с земли фонарик и попытался включить, после чего произошел взрыв. Пострадавшего доставили в медучреждение.
В метро Санкт-Петербурга 3 апреля из-за взрыва погибли более 10 человек, еще десятки людей получили ранения.
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