В Ростове-на-Дону усилены меры безопасности после взрыва

"Усилены меры безопасности, занятия в школах продолжатся, но проведены беседы в рамках противодействия терроризму", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что школа, возле которой произошло ЧП, оцеплена для проведения следственных действий.
"Глава города Виталий Кушнарев провел информационное совещание и поручил принять дополнительные меры контроля", - отметил собеседник.
По его словам, на сайте администрации города уже опубликована соответствующая памятка.
Источник в правоохранительных структурах подтвердил агентству, что около 7.00 четверга поступило сообщение о взрыве у школы, в результате которого пострадал один человек.