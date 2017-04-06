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В Ростове-на-Дону усилены меры безопасности после взрыва

6 апреля 2017, 10:29
В городе Ростове-на-Дону усилены меры безопасности после произошедшего в четверг взрыва у школы на улице Социалистической, сообщил RostovGazeta представитель горадминистрации.

"Усилены меры безопасности, занятия в школах продолжатся, но проведены беседы в рамках противодействия терроризму", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что школа, возле которой произошло ЧП, оцеплена для проведения следственных действий.

"Глава города Виталий Кушнарев провел информационное совещание и поручил принять дополнительные меры контроля", - отметил собеседник.

По его словам, на сайте администрации города уже опубликована соответствующая памятка.

Источник в правоохранительных структурах подтвердил агентству, что около 7.00 четверга поступило сообщение о взрыве у школы, в результате которого пострадал один человек.

#Новости#Взрыв в Ростове#Наталья Филимонова#Политика#Видео
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