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В Ростове усилят меры безопасности на транспорте после терактов

6 апреля 2017, 14:58
В городе Ростове-на-Дону проведут дополнительные мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов транспорта и мест массового пребывания людей после теракта в Санкт-Петербурге, сообщила RostovGazeta начальник пресс-службы городской администрации Мария Давыдова.

В понедельник в вагоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Погибли 14 человек, порядка 50 пострадали. В четверг взрыв случился у одной из школ города Роствоа-на-Дону. Пострадал сторож, который и обнаружил взрывное устройство. Сейчас он находится в реанимации.

"Администрацией города принимаются меры информационного характера о мерах личной безопасности и порядке действий в случае обнаружения бесхозных предметов. Разработана и распространяется в районах города памятка с номерами телефонов правоохранительных органов и экстренных служб на случай получения гражданином сведений о совершении или подготовки совершения террористического акта, обнаружении подозрительного предмета", - говорит Давыдова.

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