В Ростове усилят меры безопасности на транспорте после терактов

В понедельник в вагоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Погибли 14 человек, порядка 50 пострадали. В четверг взрыв случился у одной из школ города Роствоа-на-Дону. Пострадал сторож, который и обнаружил взрывное устройство. Сейчас он находится в реанимации.