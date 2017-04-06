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В Санкт-Петербурге задержали восемь подозреваемых в терроризме

6 апреля 2017, 13:14
Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали восемь человек, которые могут быть причастны к террористической деятельности, говорится на сайте Следственного комитета города.

Задержанные являются выходцами из Средней Азии, прибывшими в Россию в поисках работы. Следствие возбудило уголовные дела по статье "Содействие террористической деятельности".

По данным правоохранительных органов, на протяжение полутора лет в Санкт-Петербурге представители запрещенных в РФ организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" вербовали представителей среднеазиатских стран для совершения террористических актов. В местах, где проживали задержанные, проведены обыски, в результате которых была найдена экстремистская литература и другие доказательства.

Однако в настоящее время следователи не могут подтвердить, имелась ли связь совершившего взрыв в вагоне метро Санкт-Петербурга и задержанными.

Напомним, что во вторник в вагоне метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв, унесший жизни 14 человек.

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