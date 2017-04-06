В Санкт-Петербурге задержали восемь подозреваемых в терроризме

По данным правоохранительных органов, на протяжение полутора лет в Санкт-Петербурге представители запрещенных в РФ организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" вербовали представителей среднеазиатских стран для совершения террористических актов. В местах, где проживали задержанные, проведены обыски, в результате которых была найдена экстремистская литература и другие доказательства.

