rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Банду будут судить под Ростовом за серию ограблений финансовых компаний

7 апреля 2017, 18:59
В Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении троих мужчин, которых обвиняют в серии нападений на финансовые компании, АЗС и магазин, сообщает в пятницу региональное УМВД РФ.

"По данным полиции, два года назад житель региона создал преступную группу, куда вошли два его знакомых. Один из них является жителем Краснодарского края", - сказано в сообщении.

Было установлено, что фигуранты напали на шесть финансовых компаний, АЗС и магазин в Ростовской области и Краснодаре. Во время преступлений они угрожали работникам учреждений травматическими пистолетами.

Уточняется, что обвиняемые тщательно планировали каждое ограбление. Также они использовали маски и перчатки.

Дела завели по факту бандитизма и разбоев. Максимальное наказание составляет 15 лет заключения.

р1

Материалы по теме
Житель Ростовской области с ножом за день ограбил 2 магазина Ростовчанин с ножом ограбил женщину в подъезде
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00