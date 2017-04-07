Банду будут судить под Ростовом за серию ограблений финансовых компаний

"По данным полиции, два года назад житель региона создал преступную группу, куда вошли два его знакомых. Один из них является жителем Краснодарского края", - сказано в сообщении.
Было установлено, что фигуранты напали на шесть финансовых компаний, АЗС и магазин в Ростовской области и Краснодаре. Во время преступлений они угрожали работникам учреждений травматическими пистолетами.
Уточняется, что обвиняемые тщательно планировали каждое ограбление. Также они использовали маски и перчатки.
Дела завели по факту бандитизма и разбоев. Максимальное наказание составляет 15 лет заключения.
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