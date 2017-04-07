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Батутисты Ростовской области стали победителями командного первенства РФ

7 апреля 2017, 14:55
Спортсменам из Ростовской области удалось стать победителями командного первенства РФ по прыжкам на батуте, сообщает в пятницу правительство региона.

"Победителями стали и мужская и женская сборные региона. В состав команд входили Юлия Леонова, Ирина Ларионова, Егор Глушенко, Юлия Цимах, Иван Акимцев, Гарри Ездокян, Екатерина Катрушенко и Иван Петров", - сказано в сообщении.

Кроме того, состоялись всероссийские соревнования. В них золото завоевали Егор Глушенко и Иван Акимцев.

Мероприятия прошли в Раменском. В первенстве поучаствовали 540 человек.

Ранее батутисты из региона завоевали несколько медалей в этапе Кубка РФ. В конце прошлого года сообщалось, что спортсмены получили 31 медаль на всероссийских соревнованиях.

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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