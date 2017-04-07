Две ростовчанки обокрали пенсионеров на полмиллиона рублей

"С потерпевшими фигурантки знакомились на улице. Одной пенсионерке они рассказали, что деньги надо поменять на новые, после чего пришли к ней в гости. В результате они подменили средства пострадавшей на пустой сверток. Кроме того, подозреваемые успели украсть из домовладения ценные вещи", - сказано в сообщении.
К другой пенсионерке одна из задержанных позвонила в дверь, представилась соцработником и также рассказала о замене денег. В это время на домашний телефон пострадавшей позвонила вторая фигурантка, представилась руководителем соцучреждения и подтвердила информацию о замене средств.
Всего женщинам удалось обмануть четырех человек. По фактам мошенничества завели уголовное дело. Задержанные в возрасте 19 и 24 года находятся под стражей.
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