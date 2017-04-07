Две ростовчанки обокрали пенсионеров на полмиллиона рублей

"С потерпевшими фигурантки знакомились на улице. Одной пенсионерке они рассказали, что деньги надо поменять на новые, после чего пришли к ней в гости. В результате они подменили средства пострадавшей на пустой сверток. Кроме того, подозреваемые успели украсть из домовладения ценные вещи", - сказано в сообщении.