Грачевский: вышел с картины "Ла-ла ленд" и думал, что сошел с ума

В интервью RostovGazeta он рассказал, что толкает детей на самоубийства, а также о российском кинематографе и проблемах главной кинопремии страны "Ника", о новом в "Ералаше" и о том, почему чуть не сошел с ума после просмотра номинированного на "Оскар" фильма "Ла-ла ленд".
"Ералашу" уже более 40 лет. Закрываться не собираетесь?
"Ералаш" жив. Он сильно поменялся за последнее время, стал совсем другим. Внутри существующего формата передачи мы находим большое количество интересных, ярких ситуаций и тем. Он освещает свежайшие вещи. Например, мальчик с девочкой сидят в кафе, подлетает к ним третий парень, начинает здороваться, обниматься, спрашивать о каких-то удивительных деталях из его жизни: "Ты сегодня контрольную сдал?", - "Сдал", - "А в футбол погонять успел?", - "Успел", - "А кошка твоя выздоровела?", - "Да. Да кто ты такой, я тебя первый раз вижу, откуда ты все это знаешь?", - "Ах так, да я тебя сейчас забаню!" (добавлю в черный список контактов в соцсети). Выясняется, что он "свирепый ковбой", что на спине у него аватар и что в кафе повстречались близкие друзья из соцсети, которые в жизни видели друг друга в первый раз.
Вчера сняли другую историю: папа с мамой в ужасе видят, как в доме появляется Дед Мороз, вручает множество подарков и уходит. А дочь говорит: "А вы чего расстроились? Я вам тоже заказала домашний кинотеатр. Папа, забери свою кредитку". Когда это было, чтобы дети пользовались кредитными карточками?
Комическое в киносюжетах изменилось?
Комическое, может, не изменилось, но тематика киносюжетов стала другой. Раньше общались, влюблялись по-другому. Когда-то я был категорически против пейджеров, мобильных телефонов в сюжетах. Я переживал за детей, которые живут в Рязанской области, в Смоленской области, и у которых их может и не быть. Сегодня у всех все есть.
А рейтинги программы изменились и являются ли они для вас показателем?
Сейчас же что произошло? Все переехало в интернет. Редкие моменты нам удается показать на "Первом канале". Рейтинги у нас хорошие на "Карусели", на СТС и за границей. На "Первом канале", конечно, они были бы выше, но нас редко показывают. К тому же их нет на "Орбите" (система спутниковой связи, которая позволяет вещать в одно время на разных часовых поясах), поэтому в каких-то городах "Ералаш" показывают ночью.
В интернете же у нас многомиллионные просмотры, за которые мы также получаем деньги и изрядно зарабатываем.
Чувствуете конкуренцию со стороны других детских программ?
А никто не может создать конкурентную детскую передачу, сколько пробовали — ни у кого не получается. Я же не возражаю против конкуренции, идите — делайте. Например, в регионах мы открыли 25 студий "Ералаша", в том числе и в Ростове, одна есть в Риге, и к сентябрю будем открывать еще одну в Казахстане, потом в Москве. В каждом городе мы пробуем детские таланты, они снимаются в маленьких историях, которые больше похожи на "6 кадров", чем на классический "Ералаш".
Сколько таких сюжетов, которые снимаются в регионах, попадают на большой экран?
Нет, они не попадают в киноверсии, они даже не называются "Ералашем". Регионы делают свой продукт, и у нас это оговорено, потому что это материал, за качеством и уровнем работы которого я не в состоянии следить. Мы делаем по чуть-чуть – в студиях в регионах снимают, как сумасшедшие, потому что им важно отснять и показать каждого ребенка. Их задача — это погрузить детей в систему съемочных взаимоотношений.
Были ли случаи, когда актеры из регионов, может быть, из Ростовской области, становились участниками московского "Ералаша"?
Я не могу сказать, из Ростовской области или нет, но каждый год мы проводим фестиваль "Ералаш" в "Орленке" на Черном море, где со всей страны съезжаются студии, показывают свои истории, лучшие из них награждаются в нескольких номинациях. Все эти дни проходит сверхкастинг, когда мы смотрим на детей и лучших награждаем главными ролями в "Ералаше". В прошлом году их было четверо, в этом году брать более четырех я категорически не хочу.
А удачные сценки или идеи, которые можно доработать и реализовать на большом экране, на фестивале подбрасывают?
Это, конечно, красивая легенда и, наверное, один из лучших комплиментов, когда говорят, что "Ералаш" пишут дети, но давайте раз и навсегда договоримся, что дети созданы для того, чтобы работать и сниматься. Очень трудно, чтобы ребенок сам прописал сюжет — это практически невозможно. Иногда они могут подбросить тему, но они не смогут сформулировать сценарий от начала и до конца.
Если говорить о детском кинематографе, то как вы оцениваете его нынешнее состояние?
Ситуация угрожающая. Единственное, что более-менее держится — полнометражное анимационное кино. Прежде всего, былинные истории, высокие рейтинги были у "Белки и Стрелки". Мировой успех имела "Маша и Медведь" — достаточно тяжелая работа, трудоемкая и качественная, огромная наша гордость.
Что касается детского кинематографа и российского кино в целом, то это трагическая история. Попытки вывести какие-либо качественные дорогостоящие фильмы на экран, такие как "Дуэлянт", "Ледокол", просто с треском проваливаются. Из последнего разве что "Викинг" выровнялся по бюджету: затраты на него были 1,25 миллиарда рублей, а он собрал около 1,5 миллиарда. Однако половину забирают кинотеатры, и бизнес на этом заканчивается.
Почему же эти фильмы непопулярны, если и идея хорошая, и актерский состав? Почему они не становятся коммерчески выгодными?
Кинематограф ушел в развлекательный жанр. Русское, или советское кино лидировало в человеческих чувствах, боевики мы никогда не умели снимать. Это такие фильмы, как "Летят журавли", "Баллада о солдате", где переживательная часть очень сильная, где раскрывается великий русский характер. Современный кинематограф не в состоянии такого повторить не столько потому, что не может, сколько потому, что зрители не хотят смотреть такие картины. Люди приходят в кино отдохнуть, распрямить ноги, взять ведро с попкорном, пиво, и на этом все заканчивается — они приходят развлекаться.
Кино, которое мы привезли на благотворительный кинопоказ в Ростове (фильм "Крыша", 2009 — прим.ред.), конечно же, провалилось в прокате, но я и не сильно надеялся, что он принесет прибыль. Конфликт, который я придумал и рассказал в "Крыше", настоящий, он скребет душу. После первого показа одна женщина подошла ко мне и сказала: "И зачем ты про нас всю правду рассказал?". Там есть все: и женское нутро, и то, что сорокалетняя женщина, которая считает, что ее сексуальность гаснет в силу возраста, нарывается случайно на любовника, который к тому же оказывается родным братом мужа, и у нее от страсти уходит земля из-под ног. Она мечется между ребенком, мужем, семейными обязательствами и страстью, которая тащит за шиворот и поглощает с головой. Все это очень тонко и чувственно показано в картине. Всего три истории: три семьи и три девочки, которые остаются без должного внимания родителей. Посвящена картина одному — вниманию к детям, уважению к ним и к их интересам. Чем больше будет внимания к детям, тем меньшая вероятность, что они окажутся на крыше. Фильм снят давно, но актуальность его возросла из-за участившихся сообщений о самоубийствах детей, зомбированных в "группах смерти". Я звонил в "Пусть говорят", предлагал им взять эту картину и еще раз поговорить на тему подросткового суицида, потому что мы не имеем право не говорить. В фильме есть такая фраза, ее говорит директор школы на родительском собрании: "А знаете ли вы, с кем сидит ваш ребенок за одной партой?". Вот критерий. И такие картины проваливаются в прокате.
Следующую картину, которую я сделал, "Между нот, или Тантрическая симфония", кинотеатры даже не взяли в прокат, потому что это умное и пронзительное кино, где надо думать и сопереживать. Он снят в двух версиях. Вторую, четырехсерийную с рабочим названием "Любовь по нотам" скоро покажут на "Первом канале".
Делать такое кино, чтобы сидеть в кинотеатре, ногами болтать, я не могу. Мне это неинтересно. Сегодняшнее кино меня вообще не интересует, и слава богу, что есть точечные картины, французские, например, в этом огромном вале американского кинематографа, которые периодически появляются и заставляют думать. Настоящие фильмы, как "Бердмэн", например, — тончайшее, мудрейшее кино. Я вышел с картины "Ла-ла ленд" и думал, что сошел с ума, — это вообще не предмет искусства и не предмет разговора. Да, симпатичная музычка, но все это я уже видел в 60-е годы на пике популярности американских мюзиклов. Псевдофилософия, которая якобы раскрывается в финале, в итоге номинирована в четырнадцати номинациях на «Оскар» и победила в шести. Это уровень их, американский, я его не понимаю.
В таком случае, как считаете, "Оскар" как премия не исчерпал себя?
Что такое "Оскар"? Это внутреннее профессиональное голосование. Не знаю, как в Америке, но как член "Ники" (национальная кинематографическая премия) могу сказать, что в России никому неохота смотреть "свое" (русское — прим.ред.) кино. Никому неинтересно. Поэтому голосуют за тех, кого знают, и ставят галочки тем, кто признан. Любые попытки заставить кого-то посмотреть картину даже сейчас, когда их рассылают по почте, и не надо никуда ходить, тщетны. И переломить это никак нельзя.
В каком направлении развивается сейчас мировой кинематограф?
Мировой кинематограф разделился на две части: развлекательное, и здесь же фантастика, комедия, хоррор – фильмы, на которые приходишь, чтобы растянуться в кресле и обо всем забыть; и те жанры, где надо думать и переживать. Они ушли на телевидение в виде многосерийных фильмов и сериалов. Это и "Родина", и "Карточный домик", и "Во все тяжкие", и по-хулигански смешной, на грани фола американский сериал "Блудливая Калифорния".
Вам импонируют такие фильмы? Что планируете снять в ближайшее время?
Есть у меня задумка снять кино, но я никак не могу собраться с силами, потому что не понимаю, кому и зачем это нужно, кто это будет смотреть? Я хочу экранизировать новеллу Стефана Цвейга "Жгучая тайна". Для детей у меня также есть оригинальный сценарий о первобытном мире. Если мне дадут его воплотить, то это будет настоящее приключенческое детское кино.