Грачевский: вышел с картины "Ла-ла ленд" и думал, что сошел с ума

Кино, которое мы привезли на благотворительный кинопоказ в Ростове (фильм "Крыша", 2009 — прим.ред.), конечно же, провалилось в прокате, но я и не сильно надеялся, что он принесет прибыль. Конфликт, который я придумал и рассказал в "Крыше", настоящий, он скребет душу. После первого показа одна женщина подошла ко мне и сказала: "И зачем ты про нас всю правду рассказал?". Там есть все: и женское нутро, и то, что сорокалетняя женщина, которая считает, что ее сексуальность гаснет в силу возраста, нарывается случайно на любовника, который к тому же оказывается родным братом мужа, и у нее от страсти уходит земля из-под ног. Она мечется между ребенком, мужем, семейными обязательствами и страстью, которая тащит за шиворот и поглощает с головой. Все это очень тонко и чувственно показано в картине. Всего три истории: три семьи и три девочки, которые остаются без должного внимания родителей. Посвящена картина одному — вниманию к детям, уважению к ним и к их интересам. Чем больше будет внимания к детям, тем меньшая вероятность, что они окажутся на крыше. Фильм снят давно, но актуальность его возросла из-за участившихся сообщений о самоубийствах детей, зомбированных в "группах смерти". Я звонил в "Пусть говорят", предлагал им взять эту картину и еще раз поговорить на тему подросткового суицида, потому что мы не имеем право не говорить. В фильме есть такая фраза, ее говорит директор школы на родительском собрании: "А знаете ли вы, с кем сидит ваш ребенок за одной партой?". Вот критерий. И такие картины проваливаются в прокате.