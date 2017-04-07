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ХК "Ростов" призвал фанатов прийти на финал Кубка Федерации в красном

7 апреля 2017, 12:32
Ростовские "кондоры" призвали своих болельщиков прийти в красной одежде на финал Кубка Федерации, говорится в сообщении на сайте хоккейного клуба.

Напомним, что "Ростов" вышел в финал Кубка Федерации, дважды обыграв команду из Тамбова. В субботу "кондорам" предстоит сразиться со "Славутичем".

По словам участников команды "Ростова", красная одежда болельщиков на матче со "Славутичем" позволит создать на игре яркую и неповторимую атмосферу.

"Причем это не обязательно должна быть верхняя одежда или атрибутика команды. Подойдут любые атрибуты болельщика красного цвета: флаги, плакаты в поддержку команды, шарфы, повседневная одежда красного цвета", - говорится в сообщении.

Первая домашняя игра финала состоится завтра в ростовском Дворце спорта.

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#Новости#Анна Петрова#Спорт
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