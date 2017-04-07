Кинотеатры отказались от проката картины режиссера "Ералаша"

"Следующую картину, которую я сделал, "Между нот, или Тантрическая симфония", кинотеатры даже не взяли в прокат, потому что это умное и пронзительное кино, где надо думать и сопереживать. Он снят в двух версиях. Вторую, четырехсерийную, с рабочим названием "Любовь по нотам" скоро покажут на "Первом канале", — говорит Грачевский.