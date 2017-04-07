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Кинотеатры отказались от проката картины режиссера "Ералаша"

7 апреля 2017, 18:59
Кинотеатры отказались взять в прокат картину российского сценариста и режиссера детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского "Между нот, или Тантрическая симфония", рассказал в интервью RostovGazeta сам Грачевский.

Ранее в прокате провалился еще один фильм режиссера "Крыша", снятый в 2009 году.

"Следующую картину, которую я сделал, "Между нот, или Тантрическая симфония", кинотеатры даже не взяли в прокат, потому что это умное и пронзительное кино, где надо думать и сопереживать. Он снят в двух версиях. Вторую, четырехсерийную, с рабочим названием "Любовь по нотам" скоро покажут на "Первом канале", — говорит Грачевский.

По его словам, развлекательное кино, которое преобладает в афишах кинотеатров, режиссера не интересует. "В этом огромном вале американского кинематографа еще сохраняются точечные картины, французские, например, которые периодически появляются и заставляют думать. Я вышел с картины "Ла-ла ленд" и думал, что сошел с ума — это вообще не предмет искусства и не предмет разговора", — считает режиссер.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество
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