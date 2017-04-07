Новые изменения в правилах дорожного движения

Согласно новым изменениям, теперь обменять права можно не только в ГИБДД, но и в многофункциональных центрах (МФЦ). Также в учреждениях можно воспользоваться услугой восстановления прав и получения международного водительского удостоверения.
Менять права нужно каждые 10 лет. Этим начало заниматься МФЦ несколько месяцев назад в тестовом режиме. Сейчас начался рабочий период. Специалисты собирают нужные бумаги и передают в ГИБДД для проверки. Водителю придется потратить 2 дня на замену. В первый день нужно подать документы, во второй - прийти забрать права.
Однако можно воспользоваться старым методом и все сделать в ГАИ.
После нововведений начинающим водителям, стаж которых менее двух лет, теперь запрещено брать на буксир машины.
Автолюбители со стажем вождения менее двух лет обязаны совершать поездки с табличкой "начинающий водитель". Это восклицательный знак в желтом квадрате. За отсутствие таблички грозит штраф.
Без нее также нельзя садиться за руль. Штраф составляет 500 рублей. За правонарушение инспектор не имеет права отправить машину на штрафстоянку.
Штраф в 500 рублей грозит автолюбителям, которые не успели поменять зимнюю резину на летнюю, при этом они не установили специальный знак. У водителей должен быть знак "шипованные шины". Выглядит он в виде буквы "Ш" в красном треугольнике.
Десятки лет назад этот знак задумывался для предупреждения о риске вылетания шипов из-за плохого качества покрышек. В наше время на современных шинах это происходит редко. Сегодня знак предупреждает участников движения о том, что шипованные шины удлиняют тормозной путь на сухом асфальте.
Тракторы, асфальтоукладчики, катки должны будут поставить знак треугольника в желтой рамке. Он означает "тихоход". Это говорит о том, что скорость транспорта не может быть выше 30 километров в час.
В случае организованной перевозки детей необходимо поставить знак "перевозка детей". Однако такое обозначение не понадобится, если водитель перевозит своих детей.
Начинающим водителям мопедов и мотоциклов нельзя перевозить пассажиров. Штраф за нарушение - 500 рублей.
В Союзе автошкол Москвы предложили ввести несколько новых правил. Так, предлагается обязать автолюбителей возить с собой действующую медсправку и показывать этот документ инспекторам. Для тех, кто только стал водителем, хотят выдавать временные права. Для такой категории водителей могут ввести ограничения скорости, перевозки пассажиров и езды ночью.
Таким образом, инициаторы хотят, чтобы граждане сами были заинтересованы в получении постоянных прав. В противном случае им придется заново пройти через автошколу.
Поступило предложение добавить в программу обучения тест на умение предвидеть опасность.
В Саудовской Аравии женщинам нельзя водить транспорт, в том числе велосипед. В Таиланде все автолюбители обязаны носить рубашку за рулем автомобиля.
В Финляндии водители такси не имеют права включать музыку при пассажире. Или обязаны заплатить отчисления государственному авторскому комитету.
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В ОАЭ верблюд является символом высокого статуса. Поэтому на дорогах он имеет приоритет перед машинами.