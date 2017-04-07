rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Новые изменения в правилах дорожного движения

7 апреля 2017, 13:49
Вся необходимая информация о нововведениях в правилах дорожного движения.

1. Обменять права можно в МФЦ

Согласно новым изменениям, теперь обменять права можно не только в ГИБДД, но и в многофункциональных центрах (МФЦ). Также в учреждениях можно воспользоваться услугой восстановления прав и получения международного водительского удостоверения.

Менять права нужно каждые 10 лет. Этим начало заниматься МФЦ несколько месяцев назад в тестовом режиме. Сейчас начался рабочий период. Специалисты собирают нужные бумаги и передают в ГИБДД для проверки. Водителю придется потратить 2 дня на замену. В первый день нужно подать документы, во второй - прийти забрать права.

Однако можно воспользоваться старым методом и все сделать в ГАИ.

2. Запрет на буксировку машин

После нововведений начинающим водителям, стаж которых менее двух лет, теперь запрещено брать на буксир машины.

3. Обязательный знак "начинающий водитель"

Автолюбители со стажем вождения менее двух лет обязаны совершать поездки с табличкой "начинающий водитель". Это восклицательный знак в желтом квадрате. За отсутствие таблички грозит штраф.

Без нее также нельзя садиться за руль. Штраф составляет 500 рублей. За правонарушение инспектор не имеет права отправить машину на штрафстоянку.

4. Штраф за зимнюю резину

Штраф в 500 рублей грозит автолюбителям, которые не успели поменять зимнюю резину на летнюю, при этом они не установили специальный знак. У водителей должен быть знак "шипованные шины". Выглядит он в виде буквы "Ш" в красном треугольнике.

Десятки лет назад этот знак задумывался для предупреждения о риске вылетания шипов из-за плохого качества покрышек. В наше время на современных шинах это происходит редко. Сегодня знак предупреждает участников движения о том, что шипованные шины удлиняют тормозной путь на сухом асфальте.

5. Знак "тихоход"

Тракторы, асфальтоукладчики, катки должны будут поставить знак треугольника в желтой рамке. Он означает "тихоход". Это говорит о том, что скорость транспорта не может быть выше 30 километров в час.

6. Перевозка детей и пассажиров

В случае организованной перевозки детей необходимо поставить знак "перевозка детей". Однако такое обозначение не понадобится, если водитель перевозит своих детей.

Начинающим водителям мопедов и мотоциклов нельзя перевозить пассажиров. Штраф за нарушение - 500 рублей.

7. Эти правила могут появиться в будущем

В Союзе автошкол Москвы предложили ввести несколько новых правил. Так, предлагается обязать автолюбителей возить с собой действующую медсправку и показывать этот документ инспекторам. Для тех, кто только стал водителем, хотят выдавать временные права. Для такой категории водителей могут ввести ограничения скорости, перевозки пассажиров и езды ночью.

Таким образом, инициаторы хотят, чтобы граждане сами были заинтересованы в получении постоянных прав. В противном случае им придется заново пройти через автошколу.

Поступило предложение добавить в программу обучения тест на умение предвидеть опасность.

8. Самые странные правила дорожного движения в мире

В Саудовской Аравии женщинам нельзя водить транспорт, в том числе велосипед. В Таиланде все автолюбители обязаны носить рубашку за рулем автомобиля.

В Финляндии водители такси не имеют права включать музыку при пассажире. Или обязаны заплатить отчисления государственному авторскому комитету.

В Австрии могут оштрафовать за превышение скорости, определив ее "на глаз", без радара. Работники дорожной полиции проходят специальное обучение по визуальному определению скорости.

В ОАЭ верблюд является символом высокого статуса. Поэтому на дорогах он имеет приоритет перед машинами.

#Карточки#Илья Ульянов#Видео
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00