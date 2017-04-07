Новые изменения в правилах дорожного движения

Менять права нужно каждые 10 лет. Этим начало заниматься МФЦ несколько месяцев назад в тестовом режиме. Сейчас начался рабочий период. Специалисты собирают нужные бумаги и передают в ГИБДД для проверки. Водителю придется потратить 2 дня на замену. В первый день нужно подать документы, во второй - прийти забрать права.