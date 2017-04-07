Попасть в московский "Ералаш" дети из регионов могут только раз в году

"Каждый год мы проводим фестиваль "Ералаш" в "Орленке" на Черном море, где со всей страны съезжаются студии, показывают свои истории. В эти дни проходит сверхкастинг, когда мы смотрим на детей и лучших награждаем главными ролями в "Ералаше2, — отмечает он.
По словам Грачевского, сюжеты, которые снимают в регионах, на телеэкран не попадают. "Их сюжеты даже не называют "Ералашем", потому что это материал, за качеством и уровнем работы которого я не в состоянии следить", — поясняет он.
Режиссер считает, что дети созданы для того, чтобы сниматься.