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Причину каннибализма древних людей выяснили ученые

7 апреля 2017, 12:40
Ученые выяснили, что древние люди ели своих сородичей не из-за голода, эти сведения опубликовал Regnum.

"По калорийности человеческое мясо значительно уступает мясу доступных для охоты в то время животных", - сказано в сообщении.

Употребляя в пищу мясо крупных животных, таких как быки, мамонты или дикие лошади, неандертальцы получали от 200 до 980 тысяч килокалорий, в то время как в мясе взрослого мужчины содержится всего 32 тысячи килокалорий.

Отмечается, что, скорее всего, древние люди соблюдали определенные ритуалы, поедая человеческое мясо, как сейчас делают некоторые племена в Новой Гвинее.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Наука
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