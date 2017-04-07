Причину каннибализма древних людей выяснили ученые

"По калорийности человеческое мясо значительно уступает мясу доступных для охоты в то время животных", - сказано в сообщении.
Употребляя в пищу мясо крупных животных, таких как быки, мамонты или дикие лошади, неандертальцы получали от 200 до 980 тысяч килокалорий, в то время как в мясе взрослого мужчины содержится всего 32 тысячи килокалорий.
Отмечается, что, скорее всего, древние люди соблюдали определенные ритуалы, поедая человеческое мясо, как сейчас делают некоторые племена в Новой Гвинее.
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