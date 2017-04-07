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Ростовчанин устроил взрыв у школы из-за ревности

7 апреля 2017, 11:57
В Ростове-на-Дону мужчина организовал взрыв возле школы из-за ревности, сообщает в пятницу региональное УСКР.

Напомним, в четверг утром сторож подобрал с тротуара фонарик, попытался включить, после чего произошел взрыв. Пострадавшего передали в медучреждение.

"По словам подозреваемого в преступлении, у него с потерпевшим были неприязненные отношения из-за ревности к женщине", - сказано в сообщении.

Также фигурант пояснил, что дождался, когда мужчина выйдет из дома, после чего оставил фонарик на пути его следования.

При этом устройство было со включенными светодиодами, чтобы привлечь внимание.

Сейчас подозреваемый задержан. Ему 46 лет. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

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#Новости#Взрыв в Ростове#Илья Ульянов#Происшествия
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