ГИБДД изменит процедуру согласования доработок в автомобилях

Напомним, что в настоящее время процесс согласования изменений в автомобиле состоит из нескольких этапов. Владельцу такого транспортного средства необходимо получить заключение экспертизы изменений в испытательной лаборатории, разрешение в ГИБДД на изменение конструкции авто, документ о проведенных работах из автосервиса, бумагу о прохождении техосмотра, еще одно заключение испытательной лаборатории. Только после этого владелец такого автомобиля может поставить его на учет в ГИБДД,