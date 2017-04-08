ГИБДД изменит процедуру согласования доработок в автомобилях

По мнению разработчиков документа, регламент должен помочь владельцам автомобилей, оснащенных газовым оборудованием или переделанных для езды в условиях сурового бездорожья. Проект документа опубликован на сайте regulation.gov.ru.
Напомним, что в настоящее время процесс согласования изменений в автомобиле состоит из нескольких этапов. Владельцу такого транспортного средства необходимо получить заключение экспертизы изменений в испытательной лаборатории, разрешение в ГИБДД на изменение конструкции авто, документ о проведенных работах из автосервиса, бумагу о прохождении техосмотра, еще одно заключение испытательной лаборатории. Только после этого владелец такого автомобиля может поставить его на учет в ГИБДД,
Согласно новому документу владелец авто сможет снимать установленные детали и возвращать автомобиль в заводской вид без соответствующих согласований. Взаимодействие с ГИБДД будет длиться не больше часа. Размер госпошлины на регистрацию изменений в конструкции авто будет составлять 800 рублей. Но в случае если ГИБДД не не согласует изменённую конструкцию автомобиля, его учет будет прекращен.
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