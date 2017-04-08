rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

ГИБДД изменит процедуру согласования доработок в автомобилях

8 апреля 2017, 15:45
В России впервые был разработан специальный регламент, который позволяет автовладельцам, вносившим изменения в свою машину, узаконить эти доработки, пишет "Коммерсант".

По мнению разработчиков документа, регламент должен помочь владельцам автомобилей, оснащенных газовым оборудованием или переделанных для езды в условиях сурового бездорожья. Проект документа опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Напомним, что в настоящее время процесс согласования изменений в автомобиле состоит из нескольких этапов. Владельцу такого транспортного средства необходимо получить заключение экспертизы изменений в испытательной лаборатории, разрешение в ГИБДД на изменение конструкции авто, документ о проведенных работах из автосервиса, бумагу о прохождении техосмотра, еще одно заключение испытательной лаборатории. Только после этого владелец такого автомобиля может поставить его на учет в ГИБДД,

Согласно новому документу владелец авто сможет снимать установленные детали и возвращать автомобиль в заводской вид без соответствующих согласований. Взаимодействие с ГИБДД будет длиться не больше часа. Размер госпошлины на регистрацию изменений в конструкции авто будет составлять 800 рублей. Но в случае если ГИБДД не не согласует изменённую конструкцию автомобиля, его учет будет прекращен.

р2

Материалы по теме
С этого года все авто должны быть оборудованы "ЭРА-ГЛОНАСС"Ввозимые в РФ иномарки получат особый вариант системы ЭРА-ГЛОНАСС
#Новости#Анна Петрова#Технологии
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00