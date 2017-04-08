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Posted 8 апреля 2017, 09:10

Published 8 апреля 2017, 09:10

Modified 24 декабря 2024, 18:20

Updated 24 декабря 2024, 18:20

Google запустил информирование пользователей о достоверности новостей

8 апреля 2017, 09:10
Корпорация Google в пятницу запустила сервис, информирующий пользователей о степени достоверности новостей, пишет "Сноб".

Так, в результатах поиска под найденными новостями стали отображаться данные об источнике информации. В качестве ресурсов для определения степени достоверности используются системы PolitiFact и Snopes. Этот сервис, по мнению разработчиков, поможет в борьбе с недостоверными и провокационными новостями в сети.

В настоящее время в русскоязычной версии поисковика данный сервис не функционирует.

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#Технологии#Новости
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