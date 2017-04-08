Google запустил информирование пользователей о достоверности новостей

Posted 8 апреля 2017, 09:10
Published 8 апреля 2017, 09:10
Modified 24 декабря 2024, 18:20
Updated 24 декабря 2024, 18:20
Так, в результатах поиска под найденными новостями стали отображаться данные об источнике информации. В качестве ресурсов для определения степени достоверности используются системы PolitiFact и Snopes. Этот сервис, по мнению разработчиков, поможет в борьбе с недостоверными и провокационными новостями в сети.
В настоящее время в русскоязычной версии поисковика данный сервис не функционирует.
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