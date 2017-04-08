Google запустил информирование пользователей о достоверности новостей

Так, в результатах поиска под найденными новостями стали отображаться данные об источнике информации. В качестве ресурсов для определения степени достоверности используются системы PolitiFact и Snopes. Этот сервис, по мнению разработчиков, поможет в борьбе с недостоверными и провокационными новостями в сети.