Подростки нашли останки мужчины в Ростове и сделали селфи с черепом

«Смерть человека носит не криминальный характер, скорее всего, мужчина совершил суицид. Проводятся генетические экспертизы, чтобы выяснить личность человека. По предварительной информации, смерть человека наступила около года назад», - отметила Гагалаева.
Подростки, обнаружив скелет и череп на веревке рядом с поликлиникой №4, устроили фотосессию с останками умершего.
«Скорее всего, это муляж, но выглядит жутко», - комментируют фото очевидцы.
Фотографии школьники выложили в популярные группы в социальных сетях. На снимках череп, висевший на веревке, и веселые лица молодых людей. Рядом с черепом парни нашли скелет и остатки одежды. Бурное обсуждение по поводу этичности подобного поступка вызвали данные фотографии.