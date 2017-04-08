rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Подростки нашли останки мужчины в Ростове и сделали селфи с черепом

8 апреля 2017, 11:37
Ростовчане в пятницу нашли в роще на Чкаловском останки мужчины, предположительно, покончившего с собой год назад, сообщила RostovGazeta старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

«Смерть человека носит не криминальный характер, скорее всего, мужчина совершил суицид. Проводятся генетические экспертизы, чтобы выяснить личность человека. По предварительной информации, смерть человека наступила около года назад», - отметила Гагалаева.

Подростки, обнаружив скелет и череп на веревке рядом с поликлиникой №4, устроили фотосессию с останками умершего.

«Скорее всего, это муляж, но выглядит жутко», - комментируют фото очевидцы.

Фотографии школьники выложили в популярные группы в социальных сетях. На снимках череп, висевший на веревке, и веселые лица молодых людей. Рядом с черепом парни нашли скелет и остатки одежды. Бурное обсуждение по поводу этичности подобного поступка вызвали данные фотографии.

Материалы по теме
Мужчина повесился на Центральном рынке Ростова-на-ДонуВ Волгодонске трехлетний ребенок выпал из окнаВ Ростове мужчина разбился насмерть, выпав с 14-го этажа
#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00