Подростки нашли останки мужчины в Ростове и сделали селфи с черепом

Фотографии школьники выложили в популярные группы в социальных сетях. На снимках череп, висевший на веревке, и веселые лица молодых людей. Рядом с черепом парни нашли скелет и остатки одежды. Бурное обсуждение по поводу этичности подобного поступка вызвали данные фотографии.