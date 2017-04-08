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Posted 8 апреля 2017, 17:37

Published 8 апреля 2017, 17:37

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Ростовский взрыватель рассказал, как подложил бомбу - видео

8 апреля 2017, 17:37
В Интернете опубликовали видео, на котором показан следственный эксперимент с подозреваемым во взрыве в Ростове, в результате которого пострадал один человек.

На записи видно, как мужчина идет в наручниках с полицейским и рассказывает о преступлении. Фигурант заявил, что положил фонарик на землю и пошел дальше.

Также подозреваемый добавил, что на фонарике были включены светодиоды для привлечения внимания.

"Чтобы активировать бомбу достаточно было нажать на кнопку сбоку на фонарике", - рассказал задержанный.

Напомним, 6 апреля сторож подобрал с земли фонарик, после чего прозвучал взрыв. Пострадавшего госпитализировали.

По факту случившегося завели два уголовных дела. Одно из них за покушение на убийство, второе - за оборот взрывчатых веществ. Максимальное наказание - пожизненное заключение.

По информации следствия, фигурант знаком с пострадавшим и пошел на преступление из-за ревности к женщине.

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