Ростовский взрыватель рассказал, как подложил бомбу - видео

Posted 8 апреля 2017, 17:37
Published 8 апреля 2017, 17:37
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
На записи видно, как мужчина идет в наручниках с полицейским и рассказывает о преступлении. Фигурант заявил, что положил фонарик на землю и пошел дальше.
Также подозреваемый добавил, что на фонарике были включены светодиоды для привлечения внимания.
"Чтобы активировать бомбу достаточно было нажать на кнопку сбоку на фонарике", - рассказал задержанный.
Напомним, 6 апреля сторож подобрал с земли фонарик, после чего прозвучал взрыв. Пострадавшего госпитализировали.
По факту случившегося завели два уголовных дела. Одно из них за покушение на убийство, второе - за оборот взрывчатых веществ. Максимальное наказание - пожизненное заключение.
По информации следствия, фигурант знаком с пострадавшим и пошел на преступление из-за ревности к женщине.
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