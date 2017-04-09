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Posted 9 апреля 2017, 14:40

Published 9 апреля 2017, 14:40

Modified 1 октября, 15:32

Updated 1 октября, 15:32

ХК "Ростов" выиграл у "Славутича" в первом матче финала Кубка Федерации

9 апреля 2017, 14:40
Ростовские "кондоры" одержали победу над командой из Смоленска в первом матче финальной серии Кубка Федерации, сообщается на сайте хоккейного клуба.

Пропустив первую шайбу в свои ворота, ростовчане собрались с духом и сумели реализовать все свои моменты, которых, к слову, оказалось не так много. Итоговый счет игры4:2. Второй гол смоляне забили в финале матча.

По словам главного тренера "Ростова" Григория Пантелеева, "кондорам" нужно улучшить игру в обороне. Вторая игра финальной серии состоится сегодня во Дворце Спорта в Ростове-на-Дону.

Третья встреча пройдет в среду в Смоленске. Напомним, что серия продлится до трех побед одного из соперников.

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#Анна Петрова#Спорт#Новости
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