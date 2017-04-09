ХК "Ростов" выиграл у "Славутича" в первом матче финала Кубка Федерации

Posted 9 апреля 2017, 14:40
Published 9 апреля 2017, 14:40
Modified 1 октября, 15:32
Updated 1 октября, 15:32
Пропустив первую шайбу в свои ворота, ростовчане собрались с духом и сумели реализовать все свои моменты, которых, к слову, оказалось не так много. Итоговый счет игры — 4:2. Второй гол смоляне забили в финале матча.
По словам главного тренера "Ростова" Григория Пантелеева, "кондорам" нужно улучшить игру в обороне. Вторая игра финальной серии состоится сегодня во Дворце Спорта в Ростове-на-Дону.
Третья встреча пройдет в среду в Смоленске. Напомним, что серия продлится до трех побед одного из соперников.
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