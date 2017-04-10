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Экранизировать Цвейга задумал режиссер "Ералаша"

10 апреля 2017, 09:32
Экранизировать новеллу Стефана Цвейга планирует российский режиссер и сценарист "Ералаша" Борис Грачевский, но не знает, кому это нужно, рассказал в интервью RostovGazeta сам Грачевский.

Стефан Цвейг - австрийский писатель, журналист и драматург. Среди известных произведений - роман "Нетерпение сердца", новеллы "Амок" и "Смятение чувств".

"Есть у меня задумка снять кино, но я никак не могу собраться с силами, потому что не понимаю, кому и зачем это нужно, кто это будет смотреть? Я хочу экранизировать новеллу Стефана Цвейга "Жгучая тайна", — говорит Грачевский.

В мыслях режиссера также снять детский приключенческий фильм. В распоряжении Грачевского уже есть оригинальный сценарий – первобытная авантюра, в которую попадают дети.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество
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