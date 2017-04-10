Экранизировать Цвейга задумал режиссер "Ералаша"

"Есть у меня задумка снять кино, но я никак не могу собраться с силами, потому что не понимаю, кому и зачем это нужно, кто это будет смотреть? Я хочу экранизировать новеллу Стефана Цвейга "Жгучая тайна", — говорит Грачевский.