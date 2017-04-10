Экранизировать Цвейга задумал режиссер "Ералаша"

Стефан Цвейг - австрийский писатель, журналист и драматург. Среди известных произведений - роман "Нетерпение сердца", новеллы "Амок" и "Смятение чувств".
"Есть у меня задумка снять кино, но я никак не могу собраться с силами, потому что не понимаю, кому и зачем это нужно, кто это будет смотреть? Я хочу экранизировать новеллу Стефана Цвейга "Жгучая тайна", — говорит Грачевский.
В мыслях режиссера также снять детский приключенческий фильм. В распоряжении Грачевского уже есть оригинальный сценарий – первобытная авантюра, в которую попадают дети.