Хуруджи, обвиняемому в хищении средств у МРСК Юга, грозит условный срок

Posted 10 апреля 2017, 16:34
Published 10 апреля 2017, 16:34
Modified 11 сентября 2022, 08:37
Updated 11 сентября 2022, 08:37
В понедельник в Ворошиловском суде Ростова-на-Дону начались прения по уголовному делу АО «Энергия». На предыдущих заседаниях суд принял результаты повторной независимой экспертизы, подтвердившей ущерб в особо крупном размере, нанесенный МРСК Юга. Напомним, на заседании 30 марта были оглашены результаты повторной независимой хозяйственно-экономической экспертизы "Центра судебных экспертиз по Южному округу". Экспертное заключение подтвердило размер ущерба, нанесенного МРСК Юга деятельностью компании «Энергия». Ранее те же выводы были сделаны другим независимым экспертом - сотрудником региональной службы по тарифам Ростовской области.
Выступивший на судебном заседании государственный обвинитель запросил для обвиняемых Александра Хуруджи и Сергея Конопского 2 и 3 года лишения свободы условно согласно части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание – до 10 лет тюрьмы) и статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, предусматривает штраф в виде наказания).
По мнению опрошенных экспертов, подобная мера наказания является беспрецедентно мягкой для лиц, обвиняемых по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса. Однако, окончательное решение о степени вины обвиняемых и мере наказания примет суд. И решение, исходя из данной стадии процесса, будет оглашено скоро.
По версии следствия, подсудимые Хуруджи и Конопский разработали и реализовали схему по хищению денежных средств у МРСК Юга. Они приобрели распределительное устройство (ОРУ) и электрические сети в городе Красный Сулин, которые до этого принадлежали компании «Электросеть». Сделка осуществлялась не напрямую, а через компании посредников. Быстрая и непрозрачная серия перепродаж завершилась финальной «новогодней» сделкой. «Энергия» выкупила ОРУ 1 января 2014 года. Приобретя таким образом новое оборудование, Энергия одномоментно существенно увеличила сальдо - переток электроэнергии. При этом тариф «Электросети», утвержденный на 2014 год, был в три раза ниже, чем у «Энергии». Соответственно, компания Хуруджи стала претендовать на значительно больший объем «прибыли», чем было рассчитано региональной службой по тарифам Ростовской области.