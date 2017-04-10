Хуруджи, обвиняемому в хищении средств у МРСК Юга, грозит условный срок

По версии следствия, подсудимые Хуруджи и Конопский разработали и реализовали схему по хищению денежных средств у МРСК Юга. Они приобрели распределительное устройство (ОРУ) и электрические сети в городе Красный Сулин, которые до этого принадлежали компании «Электросеть». Сделка осуществлялась не напрямую, а через компании посредников. Быстрая и непрозрачная серия перепродаж завершилась финальной «новогодней» сделкой. «Энергия» выкупила ОРУ 1 января 2014 года. Приобретя таким образом новое оборудование, Энергия одномоментно существенно увеличила сальдо - переток электроэнергии. При этом тариф «Электросети», утвержденный на 2014 год, был в три раза ниже, чем у «Энергии». Соответственно, компания Хуруджи стала претендовать на значительно больший объем «прибыли», чем было рассчитано региональной службой по тарифам Ростовской области.