Offroad-версию получит обновленный кроссовер Lifan X50

Posted 10 апреля 2017, 11:59
Published 10 апреля 2017, 11:59
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Автомобиль по сути является все тем же X50, но с пакетом опций Offroad, которые делают его более молодежным и динамичным", – сказано в сообщении.
Предположительно, в пакет будут входить такие же дополнения, как у Х60 – накладки на колесные арки, пороги дверей и бампера.
Отмечается, что без пакета Offroad Х50 стоит почти 600 тысяч рублей, дополнения на Х60 предлагаются за 25 тысяч рублей.
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