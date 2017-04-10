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Posted 10 апреля 2017, 11:59

Published 10 апреля 2017, 11:59

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Offroad-версию получит обновленный кроссовер Lifan X50

10 апреля 2017, 11:59
Продажи нового кроссовера Lifan X50 Offroad стартуют в России в ближайшие дни, эти сведения опубликовал Daily-motor.

"Автомобиль по сути является все тем же X50, но с пакетом опций Offroad, которые делают его более молодежным и динамичным", – сказано в сообщении.

Предположительно, в пакет будут входить такие же дополнения, как у Х60 – накладки на колесные арки, пороги дверей и бампера.

Отмечается, что без пакета Offroad Х50 стоит почти 600 тысяч рублей, дополнения на Х60 предлагаются за 25 тысяч рублей.

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#Общество#Новости
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