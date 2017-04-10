Победителей "Студенческого ТЭФИ" объявили в Ростове

Posted 10 апреля 2017, 06:33
Published 10 апреля 2017, 06:33
Modified 11 сентября 2022, 16:21
Updated 11 сентября 2022, 16:21
"Всего было выбрано 10 победителей. Им вручили статуэтки. В регионе мероприятие проводится третий раз", - сказано в сообщении.
Целью конкурса является поиск самых значимых студенческих работ и студентов, обучающихся по телевизионным специальностям.
В текущем году к участию было допущено более 350 работ. Их общий хронометраж составил свыше 40 часов.
Победителей определили в 10 различных номинациях.
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