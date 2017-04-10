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Posted 10 апреля 2017, 06:33

Published 10 апреля 2017, 06:33

Modified 11 сентября 2022, 16:21

Updated 11 сентября 2022, 16:21

Победителей "Студенческого ТЭФИ" объявили в Ростове

10 апреля 2017, 06:33
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону озвучили имена победителей всероссийского конкурса "Студенческий ТЭФИ", сообщает горадминистрация.

"Всего было выбрано 10 победителей. Им вручили статуэтки. В регионе мероприятие проводится третий раз", - сказано в сообщении.

Целью конкурса является поиск самых значимых студенческих работ и студентов, обучающихся по телевизионным специальностям.

В текущем году к участию было допущено более 350 работ. Их общий хронометраж составил свыше 40 часов.

Победителей определили в 10 различных номинациях.

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