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Posted 10 апреля 2017, 07:40

Published 10 апреля 2017, 07:40

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Ссора в ростовском ночном клубе закончилась поножовщиной

10 апреля 2017, 07:40
В Ростове-на-Дону задержали местного жителя, который ударил ножом 20-летнего парня после конфликта в клубе, сообщает в понедельник региональное УМВД РФ.

"Фигурант в возрасте 23 года поссорился с пострадавшим в ночном клубе. Далее они вышли на улицу. После этого задержанный ударил ножом обидчика", - сказано в сообщении.

Потерпевший находится на лечении. Подозреваемый ранее был судим.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет 10 лет заключения. Сейчас задержанный находится под стражей.

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