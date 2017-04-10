Ссора в ростовском ночном клубе закончилась поножовщиной

Posted 10 апреля 2017, 07:40
Published 10 апреля 2017, 07:40
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Фигурант в возрасте 23 года поссорился с пострадавшим в ночном клубе. Далее они вышли на улицу. После этого задержанный ударил ножом обидчика", - сказано в сообщении.
Потерпевший находится на лечении. Подозреваемый ранее был судим.
По факту причинения тяжкого вреда здоровью завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет 10 лет заключения. Сейчас задержанный находится под стражей.
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