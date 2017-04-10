В Ростове проведут 400 мероприятий в честь Дня победы

"Состоятся тожественные приемы ветеранов, конкурсы, олимпиады, благотворительные акции", - сказано в сообщении.
Кроме того, будут организованы концерты и фестиваль патриотической песни. В нескольких районах пройдут церемонии возложения цветов к памятникам.
Побывать на праздничных концертах можно будет на набережной, в парках и зоопарке.
После праздника 9 мая ростовчане смогут увидеть салют.
Ранее появились сведения, что в городе будут перекрывать движение в ходе парада, а также во время его репетиций.
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