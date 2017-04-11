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Автоэксперты составили российский список бестселлеров в сегменте В-класса

11 апреля 2017, 05:39
За первых два месяца наступившего года в России было реализовано свыше 38,3 тысячи автомобилей, относящихся с В-классу, говорится в сообщении портала "Автостат Инфо".

По сравнению с аналогичными показателями за 2016 год продажи в данном сегменте выросли на 1,38%. Объем денежной выручки за указанный период достиг 25,9 миллиарда рублей.

При этом самым популярным автомобилем В-класса в России стал KIA Rio, которых было продано в январе-феврале 12,2 тысячи единиц, что почти на четверть больше, чем за 2 месяца 2016 года. На втором месте по популярности оказался Hyundai Solaris 4,8 тысячи покупателей. Также в пятерку бестселлеров вошли Renault Sandero и Skoda Rapid, которых было продано 3,2 тысячи и 3 тысячи экземпляров, соответственно.

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#Новости#Анна Петрова#Технологии
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