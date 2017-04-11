Автоэксперты составили российский список бестселлеров в сегменте В-класса

При этом самым популярным автомобилем В-класса в России стал KIA Rio, которых было продано в январе-феврале 12,2 тысячи единиц, что почти на четверть больше, чем за 2 месяца 2016 года. На втором месте по популярности оказался Hyundai Solaris 4,8 тысячи покупателей. Также в пятерку бестселлеров вошли Renault Sandero и Skoda Rapid, которых было продано 3,2 тысячи и 3 тысячи экземпляров, соответственно.