Фрукты и овощи подорожали на прилавках Ростовской области на 8,3%

В марте средние цены на фрукты и овощи в регионе выросли на 1,1% по сравнению с показателями февраля. Кроме того, заметно подорожали в первом квартале года на прилавках сливочное масло — на 3,8%, молочная продукция — на 1,8%, а также макаронные изделия — на 0,9%.
Снижение средних цен зафиксировано на следующие товары: куриные яйца подешевели на 5,9%, подсолнечное масло — на 3.7%, мясо и птица — на 1,9%, крупы — на 1,1%.
Напомним, что инфляция по итогам января-марта текущего года в регионе составила 0,7%.
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