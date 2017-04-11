Фрукты и овощи подорожали на прилавках Ростовской области на 8,3%

В марте средние цены на фрукты и овощи в регионе выросли на 1,1% по сравнению с показателями февраля. Кроме того, заметно подорожали в первом квартале года на прилавках сливочное масло — на 3,8%, молочная продукция — на 1,8%, а также макаронные изделия — на 0,9%.