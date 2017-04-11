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Фрукты и овощи подорожали на прилавках Ростовской области на 8,3%

11 апреля 2017, 13:06
Цены на плодоовощную продукцию в Ростовской области выросли на 8,3% с начала года, говорится в информации, предоставленной Ростовстатом.

В марте средние цены на фрукты и овощи в регионе выросли на 1,1% по сравнению с показателями февраля. Кроме того, заметно подорожали в первом квартале года на прилавках сливочное маслона 3,8%, молочная продукцияна 1,8%, а также макаронные изделияна 0,9%.

Снижение средних цен зафиксировано на следующие товары: куриные яйца подешевели на 5,9%, подсолнечное маслона 3.7%, мясо и птицана 1,9%, крупына 1,1%.

Напомним, что инфляция по итогам января-марта текущего года в регионе составила 0,7%.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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