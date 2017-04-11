Ростовский бомж с топором напал на сторожа храма в Волгограде

В волгоградском регионе задержали уроженца Ростовской области, который с топором напал на сторожа храма, сообщает УМВД РФ по Волгоградской области.

"Было установлено, что к 64-летнему сторожу пришел неизвестный мужчина. Последний схватил топор и начал угрожать. Также он пробовал душить пострадавшего", - сказано в сообщении. В результате фигурант забрал деньги, телефон и скрылся. Задержать его удалось, когда он добрался до границы с Ростовской областью. Подозреваемому 38 лет, он 4 раза был судим. Сейчас у него нет определенного места жительства. По факту разбоя завели уголовное дело. Теперь задержанному грозит до 10 лет колонии. р1