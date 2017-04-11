rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 апреля 2017, 11:57

Published 11 апреля 2017, 11:57

Modified 1 октября 2024, 15:27

Updated 1 октября 2024, 15:27

Ростовский бомж с топором напал на сторожа храма в Волгограде

11 апреля 2017, 11:57
В волгоградском регионе задержали уроженца Ростовской области, который с топором напал на сторожа храма, сообщает УМВД РФ по Волгоградской области.

"Было установлено, что к 64-летнему сторожу пришел неизвестный мужчина. Последний схватил топор и начал угрожать. Также он пробовал душить пострадавшего", - сказано в сообщении.

В результате фигурант забрал деньги, телефон и скрылся. Задержать его удалось, когда он добрался до границы с Ростовской областью.

Подозреваемому 38 лет, он 4 раза был судим. Сейчас у него нет определенного места жительства.

По факту разбоя завели уголовное дело. Теперь задержанному грозит до 10 лет колонии.

р1

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика