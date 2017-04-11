Ростовский бомж с топором напал на сторожа храма в Волгограде

Posted 11 апреля 2017, 11:57
Published 11 апреля 2017, 11:57
Modified 1 октября 2024, 15:27
Updated 1 октября 2024, 15:27
"Было установлено, что к 64-летнему сторожу пришел неизвестный мужчина. Последний схватил топор и начал угрожать. Также он пробовал душить пострадавшего", - сказано в сообщении.
В результате фигурант забрал деньги, телефон и скрылся. Задержать его удалось, когда он добрался до границы с Ростовской областью.
Подозреваемому 38 лет, он 4 раза был судим. Сейчас у него нет определенного места жительства.
По факту разбоя завели уголовное дело. Теперь задержанному грозит до 10 лет колонии.
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