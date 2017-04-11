В Таганроге часть жителей взорвавшегося здания смогут вернуться домой

Posted 11 апреля 2017, 07:44
Published 11 апреля 2017, 07:44
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"Эти сведения касаются жителей трех подъездов. На ремонт еще одного подъезда могут уйти недели и даже месяцы", - сказано в сообщении.
Напомним, 9 апреля в одной из квартир пятиэтажки произошел взрыв газа, два человека погибли.
Также пострадали 13 квартир. Местных жителей эвакуировали. Позже им разрешили забрать свои вещи.
Уточняется, что жильцы дома могут находиться 10 дней в пункте временного размещения. Далее им предложили снять жилье, при этом затраты им компенсируют.
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