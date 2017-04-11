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За 30 лет население Ростова-на-Дону выросло на 124 тысячи человек

11 апреля 2017, 16:33
На начало текущего года в Ростове-на-Дону насчитывалось порядка 1,12 миллиона человек, сообщается на сайте Ростовстата.

По информации ведомства, миллионный житель южной столицы родился ровно тридцать лет назад. Это значит, что за данный период времени численность населения Ростова-на-Дону выросла на 124 тысячи человек, или на 12,4 %.

При этом наибольшая рождаемость зафиксирована в городе в 1987 год прошлого столетия. За этот год в семьях ростовчан появились на свет более 14,5 тысячи детей, а естественный прирост населения составил 3,4 тысячи человек.

В последующее десятилетие рождаемость резко упала, например, в 1997 году в Ростове родилось в два раза меньше детей, чем в 1987 году, однако город сохранил статус миллионника благодаря процессам миграции.

По предварительным данным, в минувшем году в донской столице родилось 14 тысяч человек.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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