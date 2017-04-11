За 30 лет население Ростова-на-Дону выросло на 124 тысячи человек

По информации ведомства, миллионный житель южной столицы родился ровно тридцать лет назад. Это значит, что за данный период времени численность населения Ростова-на-Дону выросла на 124 тысячи человек, или на 12,4 %.
При этом наибольшая рождаемость зафиксирована в городе в 1987 год прошлого столетия. За этот год в семьях ростовчан появились на свет более 14,5 тысячи детей, а естественный прирост населения составил 3,4 тысячи человек.
В последующее десятилетие рождаемость резко упала, например, в 1997 году в Ростове родилось в два раза меньше детей, чем в 1987 году, однако город сохранил статус миллионника благодаря процессам миграции.
По предварительным данным, в минувшем году в донской столице родилось 14 тысяч человек.
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