Дело возбудили по поджогу "Газели" многодетной семьи под Ростовом

В СНТ "Содружество" ночью 7 марта двое неизвестных сожгли "Газель" Павла Коновалова, отца восьмерых детей. Автомобиль был подарен многодетной семье губернатором.
Дело возбуждено спустя месяц из-за того, что МЧС проводило экспертизы, выясняя причины инцидента.
"По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Проводится расследование", - отметил сотрудник ведомства.
Коновалов обратился в соцсети с просьбой о помощи. Мужчина также просит поддержки местных властей и планирует обратиться к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.