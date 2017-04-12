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Дело возбудили по поджогу "Газели" многодетной семьи под Ростовом

12 апреля 2017, 12:10
Ростовская полиция в понедельник возбудила уголовное дело о поджоге подаренной губернатором многодетной семье "Газели", сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

В СНТ "Содружество" ночью 7 марта двое неизвестных сожгли "Газель" Павла Коновалова, отца восьмерых детей. Автомобиль был подарен многодетной семье губернатором.

Дело возбуждено спустя месяц из-за того, что МЧС проводило экспертизы, выясняя причины инцидента.

"По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Проводится расследование", - отметил сотрудник ведомства.

Коновалов обратился в соцсети с просьбой о помощи. Мужчина также просит поддержки местных властей и планирует обратиться к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

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