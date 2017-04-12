Лимитированный Renault Duster Dakar появился в России

Экстерьер кроссовера дополнили увеличенные колесные арки и диски размером 16 дюймов, защитные накладки заднего бампера и новые противотуманные фары. Также покупателям Renault Duster Dakar Edition на выбор предлагается 1,6-литровый мотор, мощностью в 114 "лошадей", 2-литровый 143-сильный двигатели либо 1,5-литровый дизельный агрегат в 109 лошадиных сил.