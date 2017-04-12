rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Лимитированный Renault Duster Dakar появился в России

12 апреля 2017, 05:14
Французский автопроизводитель объявил о начале продаж на российском рынке лимитированного кроссовера Renault Duster Dakar., пишет gazeta.ru.

Цена новинки составляет 891 тысячу рублей. Разработчики оснастили новый кроссовер модернизированной навигационной системой MediaNav с большим тач-дисплеем, системой дистанционного запуска двигателя и предложили покупателям иную обивку сидений.

Экстерьер кроссовера дополнили увеличенные колесные арки и диски размером 16 дюймов, защитные накладки заднего бампера и новые противотуманные фары. Также покупателям Renault Duster Dakar Edition на выбор предлагается 1,6-литровый мотор, мощностью в 114 "лошадей", 2-литровый 143-сильный двигатели либо 1,5-литровый дизельный агрегат в 109 лошадиных сил.

р2

Материалы по теме
Renault представит новые модели Duster в сентябре во ФранкфуртеRenault Duster выпустят лимитированной серией‍
#Новости#Анна Петрова#Технологии
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00