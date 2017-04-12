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Стихийную свалку требуют убрать активисты в Ростовской области

12 апреля 2017, 15:52
Стихийную свалку на территории станицы Егорлыкской Ростовской области требуют убрать активисты Общероссийского народного фронта, сообщил пресс-центр организации.

"Приглашенные местные жителями и выехавшие на место активисты обнаружили разросшуюся на 10 гектаров свалку, которая раньше имела временный характер", - сказано в сообщении.

Отмечается, что когда свалка только начинала образовываться, местные власти пообещали ее ликвидировать, но в итоге площадь, занятая отходами, только увеличилась. При этом по ночам продолжают приезжать тракторы с мусором.

Усугубляет положение то, что в течение последней недели свалка горит, жители задыхаются от едкого дыма, но найти поджигателя не могут. Кроме того, ближайший к станице мусорный полигон расположен в Зеленограде, что в разы увеличивает услуги по вывозу отходов.

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