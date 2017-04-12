Стихийную свалку требуют убрать активисты в Ростовской области

Усугубляет положение то, что в течение последней недели свалка горит, жители задыхаются от едкого дыма, но найти поджигателя не могут. Кроме того, ближайший к станице мусорный полигон расположен в Зеленограде, что в разы увеличивает услуги по вывозу отходов.