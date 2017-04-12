В 2016-м за пределы Ростовской области выдворили 588 иностранцев-нелегалов

При этом затраты федерального бюджета на оплату дороги домой иностранцам, выдворенным из региона по решению судебных приставов, за 3 года сократились более чем в 2 раза, в 2016 году на данные цели потратили 2 миллиона рублей, тогда как в 2013-м эта сумма равнялась 4,5 миллиона рублей.