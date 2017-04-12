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В 2016-м за пределы Ростовской области выдворили 588 иностранцев-нелегалов

12 апреля 2017, 13:56
В течение прошлого года судебные приставы Ростовской области выдворили за пределы региона 588 незаконно проживающих иностранных граждан, эти сведения опубликовало местное УФССП.

"Это на 17 человек больше, чем годом ранее", - сказано в публикации.

При этом затраты федерального бюджета на оплату дороги домой иностранцам, выдворенным из региона по решению судебных приставов, за 3 года сократились более чем в 2 раза, в 2016 году на данные цели потратили 2 миллиона рублей, тогда как в 2013-м эта сумма равнялась 4,5 миллиона рублей.

Отмечается, что снижение бюджетных затрат объясняется увеличением числа иностранцев, самостоятельно оплативших переезд, с 66% от общего числа в 2015 году до 77% в 2016-м.

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