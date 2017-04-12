В Ростовской области уровень преступности снизился на 12,6%

Так, места главных аутсайдеров в региональном рейтинге по числу преступлений традиционно принадлежат Москве и Московской области, где за два месяца в общей сложности было зарегистрировано свыше 34,2 тысячи нарушений уголовного законодательства РФ. Также в пятерку самых криминальных субъектов России вошели Краснодарский край и Челябинская область.