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В Ростовской области уровень преступности снизился на 12,6%

12 апреля 2017, 16:58
В январе-феврале текущего года на территории Ростовской области было зарегистрировано почти 9 тысяч преступлений различной тяжести, следует из информации, предоставленной порталом правовой статистики Генпрокуратуры России.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года число зарегистрированных преступлений в регионе снизилось на 1,3 тысячи случаев или на 12,6%. По количеству преступлений Ростовская область оказалась на пятом месте в России.

Так, места главных аутсайдеров в региональном рейтинге по числу преступлений традиционно принадлежат Москве и Московской области, где за два месяца в общей сложности было зарегистрировано свыше 34,2 тысячи нарушений уголовного законодательства РФ. Также в пятерку самых криминальных субъектов России вошели Краснодарский край и Челябинская область.

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