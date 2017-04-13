Фонарики-бомбы

Рано утром 6 апреля в социальных сетях начали появляться посты о том, что в Ростове-на-Дону произошел взрыв. Появились сведения, что ЧП случилось возле школы на пересечении улицы Социалистической и Нахичеванского, а пострадавшему мужчине оторвало руку.
На место выехали пожарные расчеты. Когда в городе главной темой дня стал взрыв и эта информация начала стремительно распространяться по РФ, сотрудники спецслужб заявили, что проходят учения.
Однако власти города призвали горожан сообщать о подозрительных предметах.
В городе усилили меры безопасности. Школа, возле которой произошло ЧП, была оцеплена для проведения следственных действий. Глава города провел информационное совещание и поручил принять дополнительные меры контроля.
К месту инцидента прибыла взрывотехническая лаборатория. Силовики в защитных костюмах с помощью металлодетекторов обследовали территорию вокруг здания школы.
Позднее УСКР по региону дало официальное заявление по поводу случившегося. По данным следствия, 46-летний мужчина поднял предмет, похожий на фонарик. Далее последовал взрыв. Пострадавшего госпитализировали.
По фактам оборота взрывчатки и покушения на убийство завели уголовные дела. Максимальное наказание - пожизненное заключение.
В городском управлении по делам ГО и ЧС рассказали, что мужчине оторвало кисть правой руки и несколько пальцев на левой. Также у него имеются повреждения живота и грудной клетки.
В Интернете опубликовали видеоролик, на котором показан взрыв возле школы. На записи видно, как человек оставляет на земле предмет и быстро уходит. Далее эту вещь подбирает мужчина и раздается взрыв.
Специалисты изъяли записи с камер, которые покрывают эту зону. Далее удалось сделать снимок человека, которого заподозрили в преступлении.
В соцсетях начали появляться множество постов о том, что в городе находят фонарики. Позже следствие заявило, что в нескольких СМИ опубликовали ложные данные о том, что на улицах Береговой и Пушкинской нашли взрывные устройства, которые замаскированы под фонарики.
Также СК потребовал от СМИ не распространять непроверенные сведения. В свою очередь полиция заявила, что были проверены все сообщения от местных жителей о бесхозных предметах.
Сообщалось, что тревога оказалась ложной.
Также появились сведения, что правоохранители приняли и проверили около 50 сообщений о подозрительных предметах.
Подозреваемого удалось задержать. Им оказался 46-летний местный житель. По словам фигуранта, у него с потерпевшим были неприязненные отношения из-за ревности к женщине.
Он пояснил, что дождался, когда мужчина выйдет из дома, после чего оставил фонарик на пути его следования. При этом устройство было со включенными светодиодами, чтобы привлечь внимание.
Взрывное устройство активировалось при нажатии кнопки.
В Интернете опубликовали видео, на котором показан следственный эксперимент с подозреваемым.
Задержанный рассказал, как все произошло.
Эксперты раскритиковали деятельность информационных служб силовых ведомств, которые с опозданием информировали общественность после взрыва.
Официальной информации о случившемся не было в течение нескольких часов, поэтому в СМИ и соцсетях начали появляться различные версии и сообщения о новых терактах, которые опровергали с задержкой.
По мнению экспертов, информацию придерживали несколько дольше, чем это стоило делать.
По мнению психолога Екатерины Трофимовой, взрыв заставил родителей поговорить с детьми и рассказать им, как вести себя в опасных ситуациях. Эта ситуация вернула родителей к контакту с детьми - чтобы они поинтересовались, где сейчас их ребенок, чтобы сели рядом и поговорили о том, как вести себя в той или иной ситуации, когда нашел подозрительный предмет, когда происходят террористические акты, когда в массах поднимается агрессия или просто происходят бытовые конфликты.
Также Трофимова добавила, что антитеррористическая грамотность школьников упала из-за сокращения психологов в школах города Ростова-на-Дону.
Она считает, что в школах нужна целенаправленная работа по информированию о терроризме и детей, и родителей.