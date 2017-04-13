Фонарики-бомбы

По мнению психолога Екатерины Трофимовой, взрыв заставил родителей поговорить с детьми и рассказать им, как вести себя в опасных ситуациях. Эта ситуация вернула родителей к контакту с детьми - чтобы они поинтересовались, где сейчас их ребенок, чтобы сели рядом и поговорили о том, как вести себя в той или иной ситуации, когда нашел подозрительный предмет, когда происходят террористические акты, когда в массах поднимается агрессия или просто происходят бытовые конфликты.