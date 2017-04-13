Стали известны даты продаж билетов на ближайшие матчи ФК "Ростов"

Стоимость пакета будет варьироваться от 1 тысячи до 13,6 тысячи рублей, на матч со "Спартаком" - от 600 до 6 тысяч, с "Уфой" - от 300 до 5 тысяч, с "Амкаром" - от от 300 до 5 тысяч.