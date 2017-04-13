Стали известны даты продаж билетов на ближайшие матчи ФК "Ростов"

"С 15 по 17 апреля будут продаваться только пакеты сразу на три матча. При этом для фанатов будет действовать скидка в 15%", - сказано в сообщении.
С 18 по 22 апреля билеты будут продаваться в кассах стадиона и на сайте.
С 23 по 25 апреля можно будет купить билеты на игры с "Уфой" и "Амкаром".
С 26 по 30 апреля на сайте и в кассах будут продаваться билеты на матч с "Амкаром".
Стоимость пакета будет варьироваться от 1 тысячи до 13,6 тысячи рублей, на матч со "Спартаком" - от 600 до 6 тысяч, с "Уфой" - от 300 до 5 тысяч, с "Амкаром" - от от 300 до 5 тысяч.
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