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В Ростове в течение недели будут отключать свет

13 апреля 2017, 15:29
В Ростове-на-Дону с 14 по 21 апреля ежедневно будут проходить отключения света из-за техработ, сообщает в четверг горадминистрация.

Днем света не будет на улицах ул 30-летия Октября, Задонская, Пескова, Учебная, Петрозаводская, Андрея Сладкова, Содружества, Череповецкая, Манежная, Рижская.

C 17 по 19 апреля днем электричество будут выключать на улицах Темерницкая, Московская, в переулках Островский, Халтуринский, Братский.

Кроме того, 19 апреля света не будет на улицах Полторацкого, Коллективная, Руставели, Цимляннская, 20 апреля - на улице Краеведческой.

По улицам Первая, Вторая Киргизская, Татарская, в переулках Тверской, Ладожеский, Свирский, Пронский, Иртышский, Обский электричества не будет 17 апреля.

С 17 по 21 апреля днем свет будут выключать на улицах Еременко и Зорге.

Также 18 апреля света не будет на улице Зорге.

В пятницу без электричества останутся улицы 20-я, 22-я, 24-я Линия и Лекальная.

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#Новости#Новости Ростова#Илья Ульянов#Происшествия
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