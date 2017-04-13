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Власти Ростовской области готовы продать ФК "Ростов" за символическую цену

13 апреля 2017, 11:06
Правительство Ростовской области готово продать свою долю в футбольном клубе "Ростов" достойному покупателю, заявил журналистам первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

По данным из открытых источников, в настоящее время Минимуществу региона принадлежит порядка 94% клуба.

"Если найдется серьезный покупатель, то правительство готово продать свою часть футбольного клуба", - сказал Гуськов.

Он добавил, что власти планируют сохранить финансовую поддержку команды. Как уточнил Гуськов, клуб могут продать за символическую цену, - главное, чтобы партнер смог сформировать бюджет.

Удачные выступления ФК "Ростов" в последние годы сопровождаются информацией о финансовых проблемах и задержках зарплаты игрокам и персоналу.

#Новости#Наталья Филимонова#Политика
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