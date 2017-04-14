Епархия Ростова вновь пробует забрать Атаманский дворец в Старочеркасской

"Мы обладаем достаточной исторической и архивной доказательной базой, чтобы не согласиться с этим решением суда. Одна дискутирующая сторона в суде говорит: монастырский дом стоял где-то там, вне стен монастыря, где именно не знаем, но явно не тут, документов, подтверждающих это мнение нет, но мнение такое есть. Другая сторона в ответ выкладывает архивные справки, исторические документы, краеведческие издания и даже фотографии, на которых изображена церковная планировка именно этого дома. Будем тогда искать правду в Москве, подадим апелляцию в суд вышестоящей инстанции", - отметил Петровский.