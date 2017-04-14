Епархия Ростова вновь пробует забрать Атаманский дворец в Старочеркасской

"Мы обладаем достаточной исторической и архивной доказательной базой, чтобы не согласиться с этим решением суда. Одна дискутирующая сторона в суде говорит: монастырский дом стоял где-то там, вне стен монастыря, где именно не знаем, но явно не тут, документов, подтверждающих это мнение нет, но мнение такое есть. Другая сторона в ответ выкладывает архивные справки, исторические документы, краеведческие издания и даже фотографии, на которых изображена церковная планировка именно этого дома. Будем тогда искать правду в Москве, подадим апелляцию в суд вышестоящей инстанции", - отметил Петровский.
С решением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа епархия Ростовской области ознакомится лишь через неделю. Только после того, как документы окажутся у церкви, епархия отправится в столицу искать правду.
"Монастырь ответил на все вопросы суда. Отреагировал с документами в руках на все реплики оппонентов. Суд внятно услышал из уст наместника обители, что музей никто не собирается закрывать, что это будет цивилизованное сотрудничество, всем на пользу. И вот после такого продолжительного и очень содержательного диалога, когда даже сотрудники музея были уверены, что дело решится в пользу монастыря, суд оставляет решение без изменений", - говорит Петровский.