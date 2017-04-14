rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Епархия Ростова вновь пробует забрать Атаманский дворец в Старочеркасской

14 апреля 2017, 11:33
Решение Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, оставившего без удовлетворения кассационную жалобу Старочеркасского монастыря о передаче имущества музея, епархия региона обжалует в вышестоящий суд в Москве, сообщил RostovGazeta пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.

"Мы обладаем достаточной исторической и архивной доказательной базой, чтобы не согласиться с этим решением суда. Одна дискутирующая сторона в суде говорит: монастырский дом стоял где-то там, вне стен монастыря, где именно не знаем, но явно не тут, документов, подтверждающих это мнение нет, но мнение такое есть. Другая сторона в ответ выкладывает архивные справки, исторические документы, краеведческие издания и даже фотографии, на которых изображена церковная планировка именно этого дома. Будем тогда искать правду в Москве, подадим апелляцию в суд вышестоящей инстанции", - отметил Петровский.

С решением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа епархия Ростовской области ознакомится лишь через неделю. Только после того, как документы окажутся у церкви, епархия отправится в столицу искать правду.

"Монастырь ответил на все вопросы суда. Отреагировал с документами в руках на все реплики оппонентов. Суд внятно услышал из уст наместника обители, что музей никто не собирается закрывать, что это будет цивилизованное сотрудничество, всем на пользу. И вот после такого продолжительного и очень содержательного диалога, когда даже сотрудники музея были уверены, что дело решится в пользу монастыря, суд оставляет решение без изменений", - говорит Петровский.

Материалы по теме
Суд не отдал епархии атаманский дворец в донской станице СтарочеркасскойЕпархия просит очистить Соборную площадь в Ростове от криминалаЕпархия Ростова в третий раз пытается отсудить Атаманский дворец
#Новости#Тат Гаспарян#Общество
Подпишитесь
Военком Ростовской области Егоров опроверг начало второй волны частичной мобилизации
Сегодня, 00:35
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00