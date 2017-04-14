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Германия и Грузия интересуются подводной инвалидной коляской из Ростова

14 апреля 2017, 12:10
Зарубежные специалисты из Германии и Грузии заинтересовались изобретенной таганрожцем инвалидной коляской для подводных погружений, рассказал корреспондентам RostovGazeta сам изобретатель Игорь Скикевич.

"За рубежом уже интересовались моим изобретением, узнавали, что как работает. Из Германии было предложение и из Грузии", – поделился он.

По словам изобретателя, сотрудничать с другими инженерами он не хочет.

"Только сам. Я уважаю многих инженеров, они могут внести что-то свое. Но у меня все равно свой подход", – заявил Скикевич.

В части разработки коляски для инвалидов собственная инвалидность рассматривается таганрожцем как преимущество.

"Чтобы изобретать что-то для инвалидов – нужно быть самому инвалидом, кем я и являюсь. Знаю слабые и сильные стороны, чего не понять человеку, не сидящему в коляске", – пояснил он.

Несмотря на нехватку финансирования и отсутствие инвесторов в России, автор изобретения не стремится принимать финансовую помощь из других стран.

"Я еще сам подумаю, стоит ли с Германией связываться. Если в России откажут в финансировании – то тогда, конечно, обращусь уже к ним", – подытожил он.

Полный текст интервью читайте на сайте rostovgazeta.ru.

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