Германия и Грузия интересуются подводной инвалидной коляской из Ростова

"За рубежом уже интересовались моим изобретением, узнавали, что как работает. Из Германии было предложение и из Грузии", – поделился он.
По словам изобретателя, сотрудничать с другими инженерами он не хочет.
"Только сам. Я уважаю многих инженеров, они могут внести что-то свое. Но у меня все равно свой подход", – заявил Скикевич.
В части разработки коляски для инвалидов собственная инвалидность рассматривается таганрожцем как преимущество.
"Чтобы изобретать что-то для инвалидов – нужно быть самому инвалидом, кем я и являюсь. Знаю слабые и сильные стороны, чего не понять человеку, не сидящему в коляске", – пояснил он.
Несмотря на нехватку финансирования и отсутствие инвесторов в России, автор изобретения не стремится принимать финансовую помощь из других стран.
"Я еще сам подумаю, стоит ли с Германией связываться. Если в России откажут в финансировании – то тогда, конечно, обращусь уже к ним", – подытожил он.