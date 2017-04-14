Компании "Донречфлот" угрожают банкротством

Заседание по этому дело состоится 2 мая текущего года. Заседание по делу о несостоятельности судовладельца назначено на 15 мая.В 2015 году пермский контрагент "Донречфлота" через арбитраж добился погашения задолженности от донского предприятия в размере $570 тысячи.