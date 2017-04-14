rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Компании "Донречфлот" угрожают банкротством

14 апреля 2017, 13:15
Арбитражный суд Ростовской области принял иск компании "Барий", зарегистрированной в Пермском крае, к крупнейшему судовладельцу на Юге России "Донречфлот", говорится в документах в электронной картотеке дел.

В документах арбитража имеются сведения о ранее поданном иске в отношении компании "Донречфлот" на сумму свыше 243,1 тысячи условных единиц. Речь идет о взыскании задолженности по договорам аренды.

Заседание по этому дело состоится 2 мая текущего года. Заседание по делу о несостоятельности судовладельца назначено на 15 мая.В 2015 году пермский контрагент "Донречфлота" через арбитраж добился погашения задолженности от донского предприятия в размере $570 тысячи.

По данным системы СПАРК, ООО "Барий" специализируется на деятельности внутреннего водного пассажирского транспорта, в настоящее время компания находится в состоянии банкротства с 2014 года.ОАО "Донречфлот" является оператором внутреннего флота и судов "река-море" плавания группы Азово-Донскоого пароходства. Выручка компании по итогам 2016 года составила 2,2 миллиарда рублей, чистая прибыль121,1 миллиона рублей.

р2

Материалы по теме
Ростовской судоходной компании "Донречфлот" грозит банкротствоЗаводу "Термопласт" в Новошахтинске вновь грозит банкротство
#Новости#Анна Петрова#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00