Компании "Донречфлот" угрожают банкротством

В документах арбитража имеются сведения о ранее поданном иске в отношении компании "Донречфлот" на сумму свыше 243,1 тысячи условных единиц. Речь идет о взыскании задолженности по договорам аренды.
Заседание по этому дело состоится 2 мая текущего года. Заседание по делу о несостоятельности судовладельца назначено на 15 мая.В 2015 году пермский контрагент "Донречфлота" через арбитраж добился погашения задолженности от донского предприятия в размере $570 тысячи.
По данным системы СПАРК, ООО "Барий" специализируется на деятельности внутреннего водного пассажирского транспорта, в настоящее время компания находится в состоянии банкротства с 2014 года.ОАО "Донречфлот" является оператором внутреннего флота и судов "река-море" плавания группы Азово-Донскоого пароходства. Выручка компании по итогам 2016 года составила 2,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 121,1 миллиона рублей.
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