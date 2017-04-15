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ФК "Ростов" не смог обыграть ЦСКА

15 апреля 2017, 16:44
Футбольный клуб "Ростов" в субботу вничью сыграл с ЦСКА, окончательный счет - 0:0, сообщается на сайте ростовской команды.

Матч начался с хорошей атаки ростовчан. Кристиан Нобоа пробил из-за пределов штрафной, однако вратарь поймал мяч. Далее попробовал забить ЦСКА. Аарон Оланарев в упор расстреливал голкипера "Ростова", однако забить так и не получилось.

Во втором периоде ростовчанам удалось отодвинуть соперника от своих ворот, но создать опасных моментов не получилось.На 90-й минуте один из игроков разбил лицо Федору Кудряшову. При этом никакого наказания за это не было.

Матч состоятся в Москве в рамках чемпионата РФ. Сейчас ЦСКА является действующим чемпионом РФ.

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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