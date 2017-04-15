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Ростовчанка пожаловалась на грубость церковных работников

15 апреля 2017, 17:21
Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на оскорбления, которые прозвучали от работника церкви на проспекте Шолохова, обращение появилось в соцсети "ВКонтакте" в одной из ростовских групп.

"Работающие в храме женщины упрекают горожан в том, что они кланяются недостаточно низко, дают крупные купюры в местной торговой точке и не снимают с детей шапки", - сказано в сообщении.

Ростовчанка уточнила, что одна из женщин в грубой форме попросила воспитывать детей, после того, как ребенок начал громко говорить.

"Женщина сказала, что нужно бить детей, если они не понимают. Также она потребовала больше не приходить в церковь, так как, с ее слов, у них много нормальных детей", - отметила автор поста.

Жительница Ростова добавила, что больше не пойдет в этот храм.

Ранее ряд СМИ писали, что один из ростовских священников танцевал стриптиз в клубе. Также они опубликовали фотографии. Позже заподозренный священнослужитель написал в соцсети, что на снимках изображен не он.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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