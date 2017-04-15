Ростовчанка пожаловалась на грубость церковных работников

"Работающие в храме женщины упрекают горожан в том, что они кланяются недостаточно низко, дают крупные купюры в местной торговой точке и не снимают с детей шапки", - сказано в сообщении.
Ростовчанка уточнила, что одна из женщин в грубой форме попросила воспитывать детей, после того, как ребенок начал громко говорить.
"Женщина сказала, что нужно бить детей, если они не понимают. Также она потребовала больше не приходить в церковь, так как, с ее слов, у них много нормальных детей", - отметила автор поста.
Жительница Ростова добавила, что больше не пойдет в этот храм.
Ранее ряд СМИ писали, что один из ростовских священников танцевал стриптиз в клубе. Также они опубликовали фотографии. Позже заподозренный священнослужитель написал в соцсети, что на снимках изображен не он.
р1